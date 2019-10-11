2019-10-11T06:43:53+03:00
Общество

Больше 10 торговых павильонов снесли в Кировском районе Томска

помимо ларьков, в городе активно убирают старые гаражи и сараи
Татьяна Щукина
Поделиться:
С Гуманитарным лицеем и без киосков остановка ТГУ теперь краше, чем была раньше (на фото)С Гуманитарным лицеем и без киосков остановка ТГУ теперь краше, чем была раньше (на фото)Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Мясной павильон в районе площади Южной был снесен вечером 8 октября в Томске. Объект по адресу ул. Красноармейская, 139 был размещен без разрешительных документов и его демонтировал сам владелец по требованию администрации Кировского района в связи с прокладкой новой ветки трубы «Томскводоканала».

В мэрии Томска пояснили, что с начала 2019 года в Кировском районе всего было демонтировано около 150-ти самовольно-размещенных временных (некапитальных) объектов – гаражей, сараев, бытовок и более 10 нестационарных торговых павильонов - в частности, ларьки на остановке ТГУ.

На ряде «освобожденных территорий» уже выполнено благоустройство – например, наведен порядок на месте металлических гаражей на улицах Дзержинского, Мокрушина и Матросова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Томска загорелся троллейбус
Водитель «Лады» сбил в Томске школьницу, шедшую на зеленый свет
В Томской области в результате пожара в бане погибло 3 человека
Томич погасил за отца 250 тыс рублей долгов по «коммуналке»
Пассажирка томской маршрутки отсудила 80 тыс. рублей за перелом носа
55% жителей Томска не верят в гороскопы
В Томске откроется первая городская модельная библиотека
В Томске построили детский сад с лифтом и буфетной
Томская область и «СИБУР» намерены развивать партнерство
В Томске завершается благоустройство воинских мемориалов
Межрегиональная конференция по передовым технологиям телерадиовещания проходит в Томске
В Томске ищут водителя, сбившего пенсионерку во дворе жилого дома
Бывшему спикеру гордумы Томска грозит срок за обман дольщиков
Мамы Томска хотят обучаться и повышать квалификацию во время декрета
В Томске задумали создать туристическую карту городских родников
Сотрудницы банка из Асина заставляли клиентов отдавать им часть кредитов
В Томской области с 1 января 2020 года будет осуществлен переход на региональную доплату к пенсии
В Томском университете предпенсионеров обучат программированию и организации экскурсий
В деревне Томской области сгорели крытый двор и веранда
Томский губернатор пригласил членов Правительства на дегустацию в ВДНХ