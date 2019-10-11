Больше 10 торговых павильонов снесли в Кировском районе Томска

СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-11T06:43:53+03:00

С Гуманитарным лицеем и без киосков остановка ТГУ теперь краше, чем была раньше (на фото) Фото: из открытых источников

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Мясной павильон в районе площади Южной был снесен вечером 8 октября в Томске. Объект по адресу ул. Красноармейская, 139 был размещен без разрешительных документов и его демонтировал сам владелец по требованию администрации Кировского района в связи с прокладкой новой ветки трубы «Томскводоканала».

В мэрии Томска пояснили, что с начала 2019 года в Кировском районе всего было демонтировано около 150-ти самовольно-размещенных временных (некапитальных) объектов – гаражей, сараев, бытовок и более 10 нестационарных торговых павильонов - в частности, ларьки на остановке ТГУ.

На ряде «освобожденных территорий» уже выполнено благоустройство – например, наведен порядок на месте металлических гаражей на улицах Дзержинского, Мокрушина и Матросова.

ИСТОЧНИК KP.RU