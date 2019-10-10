Водитель «Лады» сбил в Томске школьницу, шедшую на зеленый свет
Вечером в среду, 9 октября, в Томске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. 11-летняя девочка была сбита автомобилем Lada Largus, когда пересекала проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.
Пресс-служба управления МВД по Томской области уточнила, что наезд на ребенка-пешехода случился около 18:20 на улице Вершинина, 43/1. За рулем отечественной машины находился 30-летний мужчина. В результате происшествия школьница получила травмы и была доставлена в больницу.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии и просят откликнуться свидетелей. Очевидцы происшествия могут звонить по телефонам: 271-624, 66-44-22, 66-44-24 или обратиться лично по адресу: Герцена,72/1, кабинет 316.
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