Томич погасил за отца 250 тыс рублей долгов по «коммуналке»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-10T11:50:19+03:00

Родители-пенсионеры не платили за благоустоенную квартиру несколько лет Фото: Александр ГЛУЗ

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Грустная история с хэппи-эндом произошла в селе Кривошеино Томской области. Один местных жителей вместе со своей супругой много лет не платил ха ЖКУ. В результате долги пенсионеров достигли четверти миллиона рублей.

«Владелец благоустроенной квартиры в с. Кривошеино накопил более 250 тыс. рублей долга за жилищные и коммунальные услуги, включая отопление, электроэнергию и воду. Единственной возможностью погасить задолженность оставалась его пенсия, на которую пристав обратила взыскание. Несколько месяцев подряд с этого источника дохода списывались небольшие суммы в пользу МУП ЖКХ Кривошеинского сельского поселения. Таким образом было взыскано порядка 40 тыс. рублей», - рассказали суть истории в пресс-службе .

По счастью, должников-пенсионеров навестил их сын, который и выплатил всю сумму их задолженности единовременно, включая исполнительский сбор за несвоевременную оплату.

ИСТОЧНИК KP.RU