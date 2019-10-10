2019-10-15T15:18:33+03:00
Общество

Пассажирка томской маршрутки отсудила 80 тыс. рублей за перелом носа

В пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Прокуратура Томской области вступила в гражданское дело по иску о компенсации морального вреда, предъявленного пассажиркой маршрутного автобуса, пострадавшей в ДТП. Женщина получила травмы и перелом костей носа.

«Установлено, что в 2018 году на проспекте Ленина, в районе Университетской рощи, водитель одного из маршрутных автобусов не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди легкового авто и столкнулся с ним. В этот момент сидевшая на переднем сиденье женщина по инерции подалась вперед и ударилась о щит водительского сиденья и поручень. В результате пассажирка получила ушибы и перелом костей носа», – сообщается на портале областной прокуратуры.

Решением районного суда с организации – работодателя виновника ДТП в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в сумме 80 тыс. рублей. Ответчик обжаловал судебное решение в порядке апелляции. Однако прокурор настаивал на обоснованности решения суда, ведь заключением эксперта, медицинской документацией по делу подтверждено, что в результате полученных травм истица проходила длительное лечение у различных врачей. В итоге судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменения. Судебное решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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