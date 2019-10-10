2019-10-10T08:13:21+03:00
Общество

В Томске построили детский сад с лифтом и буфетной

Новый детский сад в Томске на улице Береговой, 15 планируется сдать в эксплуатацию в конце октября
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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На строительство из средств бюджета было выделено 300 миллионов рублей, сообщает областная администрация

В июле 2019 года в ЖК «Радонежский» уже открылся первый детский сад, который рассчитан на 145 детей. В учреждении есть ясельные группы.

Второй детский сад в этом микрорайоне рассчитан на 220 мест. В трехэтажном здании имеется лифт, девять групп, три из которых для детей до трех лет.

«В каждой группе есть спальня, игровая комната, буфетная, раздевалка и санузел. По проекту предусмотрены два зала для проведения музыкальных и спортивных занятий, медицинский и процедурный кабинеты», — говорится в сообщении.

Застройщиком является ЗАО «СУ ТДСК». Для строительства из бюджета было выделено более 300 миллионов рублей. Размер регионального финансирования составила 191,3 миллиона, федерального — 115,8 миллиона рублей.

В 2019 году в муниципальных и частных детских садах Томска планировалось создать по 200 новых ясельных мест. До 2021 года их количество должно увеличиться до 2,2 тысяч. Городские власти планируют решить проблему за счет строительства 11 новых детсадов на средства федерального бюджета. Бюджет в размере 1,6 миллиарда рублей поступит в регион в течение 2019-2021 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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