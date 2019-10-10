Томская область и «СИБУР» намерены развивать партнерство

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-10T07:33:52+03:00

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Вчера, 9 октября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и член правления – исполнительный директор ООО «СИБУР» Василий Номоконов побывали в трех томских университетах. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, ученые представили руководству крупнейшего российского нефтехимического холдинга новейшие технологические разработки.

В Томском политехническом университете хозяева заострили внимание на разработке технологии и реактора для непрерывного синтеза мономеров – исходного сырья для получения биоразлагаемых пластиков. «Это будет первый в мире реактор большой производительности, пригодный для использования в промышленности и позволяющий получать сырье высокого качества», – отметил губернатор. Предложенная томскими учеными технология и оборудование позволят удешевить отечественное производство биоразлагаемых полимеров.

Кроме того, политехники рассказали о программе профессиональной переподготовки «Химическая инженерия» для специалистов «СИБУРа», которую ТПУ запустил совместно с Миланским политехническим университетом.

В Томском государственном университете ученые презентовали катализаторы окисления СО в СО 2, которые играют значительную роль в решении экологических проблем, а также катализаторы дегидрирования изобутана в изобутилен (мономер для синтеза, в том числе каучуков) и перспективные адсорбенты на основе оксида кремния и оксида алюминия с улучшенными характеристиками. Они предназначены для осушки попутного нефтяного газа, например, на нефтехимических и газоперерабатывающих заводах.

Представители науки и реального производства обсудили технологию получения биоразлагаемых сополимеров на основе полилактида и полигликолида (они применяются для производства упаковки, медицинских материалов и т. п.). Также руководство «СИБУРа» познакомилось с экосистемой, созданной в ТГУ для подготовки специалистов в сфере химических технологий. ТУСУР стал третьим вузом, который посетила делегация нефтехимического холдинга. Партнерам были представлены такие разработки как радиолокационная система мониторинга и охраны периметра GUARD, технологии беспроводной связи и «интернета вещей», комплекс программно-технических средств оповещения населения «Грифон» и другие. Кроме того, университет предложил различные варианты модульного, группового и проектного обучения. Подводя итоги рабочего визита, губернатор Сергей Жвачкин подчеркнул: «Мы продолжаем развивать сотрудничество с «СИБУРом» и сегодня сделали очередной шаг. В нашем регионе давно прошли времена, когда наука работала в основном только на себя. Сейчас томские ученые и крупнейшие российские технологические компании в одной связке». Исполнительный директор ООО «СИБУР» Василий Номоконов добавил: «У нас есть «дорожная карта» по расширению использования томской продукции и технологий, но имеются и заделы для новых проектов».

ИСТОЧНИК KP.RU