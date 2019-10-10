Межрегиональная конференция по передовым технологиям телерадиовещания проходит в Томске

СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-10T06:55:12+03:00

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Сегодня, 10 октября, в конгресс-центре «Рубин» открывается межрегиональная конференция «СибТРВ 2019. Передовые технологии телерадиовещания».

В ходе конференции представители компаний Canon, Sony и других мировых производителей съемочной техники расскажут участникам о новинках и особенностях своей продукции. В программе запланированы круглые столы по развитию регионального телевидения и кинематографа, дискуссии, мастер-классы. Например, Александр Железняков (ООО «Панасоник Рус») расскажет, есть ли будущее у ТЖК-камер и почему камкордер уже не будет прежним, а Николай Азин (TELEVIEW/ ТелеВидеоДата) представит решения для видеопроизводства и интернет-трансляций серии «Но вы держитесь...».

Выставка позволит всем желающим ознакомиться с лучшими образцами и проверить функциональные возможности новой техники и программного обеспечения. Завершится конференция 11 октября показом кинофильма Александра Нерадовского «Вера» и встречей с режиссером.

«Конференция станет важным событием для технических специалистов телевидения, радио, кино, а также медиасообщества Сибири, – считает организатор мероприятия Равиль Давлятшин. – Кроме того, Томск – студенческий город с большой долей тех, кто обучается техническим специальностям, имеет интерес к производству контента и вещанию».

ИСТОЧНИК KP.RU