2019-10-10T01:34:01+03:00
Происшествия

В Томске ищут водителя, сбившего пенсионерку во дворе жилого дома

Наезд на пожилую женщину произошел в темное время суток
Татьяна Щукина
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Стражи порядка просят откликнуться свидетелей ДТПСтражи порядка просят откликнуться свидетелей ДТПФото: Архив "КП"
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Томска Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина. Пенсионерка попала под колеса автомобиля во дворе многоэтажного дома в микрорайоне Каштак, водитель машины с места происшествия скрылся, даже не вызвав пострадавшей «скорую помощь». Как сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Томской области, авария произошла вечером во вторник.

«8 октября около 21.50 часов, по предварительной информации, неустановленным автомобилем, под управлением неустановленного водителя, при движении по внутридворовой территории дома № 10/2 по улице 79 Гвардейской Дивизии, совершен наезд на 68-летнюю женщину-пешехода», - уточнили в ведомстве.

Очевидцев ДТП просят звонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 271-624, 66-44-22 или 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: город Томск, улица Герцена,72/1, кабинет 316.

ИСТОЧНИК KP.RU

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