В Томском университете предпенсионеров обучат программированию и организации экскурсий

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-09T08:43:17+03:00

С 15 октября ТГУ запускает пять программ обучения людей предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. Обучение будет длиться месяц, сообщает пресс-служба университета.

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В течение месяца предлагается освоить одно из направлений: программирование, организатор экскурсий, оператор лазерных установок, графический дизайн, электроника.

Чтобы пройти обучение, требуется иметь средне специальное или высшее образование, сообщили в ТГУ. Менеджер программы Александр Петелин утверждает, что программы обучения подходят даже людям без опыта. Например, электроника предполагает в основном работу с паяльником. В организации экскурсий немаловажен навык интересной подачи информации, в лазерных технологиях специалисты будут обучаться гравировке. Направление «Графический дизайн» включает в себя изучение известных программ Adobe Photoshop и CorelDraw. Более сложным направлением считается разработка мобильных приложений. Она ориентирована на преподавателей техникумов и учителей школ, у которых уже есть навыки работы с программным обеспечением.

Для предпенсионеров обучение бесплатное. В ТГУ отметили, что в 2019 году границы предпенсионного возраста составляют: для женщин 51-55 лет (1964-1968 годы рождения), для мужчин — 56-60 лет (1959-1963). Для других категорий граждан обучение по этим программам возможно на платной основе.

По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке и «Скиллс Паспорт», где будет указан уровень владения профессиональными компетенциями.

Записаться на обучение и задать уточняющие вопросы можно по телефону: 959-041 или электронной почте: aepetelin@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU