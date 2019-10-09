Томский губернатор пригласил членов Правительства на дегустацию в ВДНХ

СЕГОДНЯ 06:40 2019-10-09T06:40:04+03:00

Сибирский регион привез на выставку в столицу уникальную продукцию из дикоросов

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В среду, 9 октября, в Москве начнет работу российская агропромышленная выставка «Золотая осень». По традиции, участие в мероприятии примет делегация Томской области, которую возглавит заместитель губернатора Андрей Кнорр.

В честь такого знаменательного события сам глава региона Сергей Жвачкин счел не лишним напомнить жителям Белокаменной о возможности попробовать вкусности из далекой Сибири.

«Приглашаю москвичей, включая членов правительства, заглянуть на Красную площадь и ВДНХ, попробовать и распробовать экологическую чистую, высокотехнологичную продукцию нашей пищевой промышленности, включая лучшие в стране продукты глубокой переработки из дикоросов», - сказал томский губернатор.

Отметим, что Томская область – один из наиболее «лакомых» регионов России. Каждый год томские пищевики привозят в ВДНХ массу медалей за свою продукцию из сибирского сырья. Наград удостаивается не только еда, но так же вина, напитки, мороженое и товары для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU