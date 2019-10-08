На досрочную пенсию в Томске вышли 77 педагогов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-08T12:38:48+03:00

В 2019 году на досрочную пенсию вышли 77 педагогов. Всего в Томской области досрочную пенсию получают 8 228 педагогов.

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С 2019 года выход педагогов на пенсию определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. После приобретения необходимой выслуги лет они могут продолжать работать по данной специальности либо сменить сферу деятельности.

«Для работников, которым пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет - специального стажа, сохраняется право досрочного выхода на пенсию. К таким работникам относятся и педагоги, которые 5 октября отметили свой профессиональный праздник – День учителя. Минимально необходимый спецстаж для назначения им пенсии составляет 25 лет», — сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного Фонда России.

Если необходимый специальный стаж выработан в 2019 году, то срок назначения пенсии после даты получения права на пенсию, будет отодвинут на полгода, если в 2020 году, то на полтора года, если в 2021 году, то на три года, в 2022 году — на четыре года. С 2023 года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составит пять лет.

Для назначения пенсии также необходимо соблюдение минимальных требований по количеству пенсионных баллов. В 2019 году — это 16,2 пенсионных балла.

ИСТОЧНИК KP.RU