На сутки отключат отопление в 38 томских домах на Алтайской и Сибирской

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-07T13:03:26+03:00

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Компания «ТомскРТС» завершила ремонт тепломагистрали № 11 на улице Алтайской, от которой запитаны жилые дома, а также на улице Сибирской. Во вторник специалисты «ТомскРТС» произведут технические мероприятия, чтобы переподключить потребителей с резервного варианта теплоснабжения на основной. В связи с этим, с утра вторника, 8 октября, до утра среды, 9 октября, будет отключено теплоснабжение в 38 домах на улицах Алтайская и Сибирская.

- Для этого выбран теплый день, когда ожидается около +15С. Компания приносит абонентам извинения за доставленные неудобства, - пояснил заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

Как сообщили в компании, на Алтайской была произведена замена около 200 метров трубопровода с увеличением диаметра с 700 мм до 1000 мм.

Подрядчик в течение недели планирует выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства, после чего движение транспорта по этой улице будет возобновлено.

ИСТОЧНИК KP.RU