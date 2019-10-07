Томичи смогут улететь прямым рейсом на Хайнань с 29 октября

СЕГОДНЯ 05:51 2019-10-07T05:51:02+03:00

Рейс будет выполняться раз в неделю

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Рейсы на остров Хайнань будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 авиакомпанией NordStar. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Расписание полетов составлено с 27 октября 2019 по 28 марта 2020 года – в период зимней навигации.

Прямые рейсы по направлению Томск – Санья – Томск будут выполняться еженедельно по вторникам, начиная с 29 октября 2019 года. Вылет из столицы Томской области запланирован на 18:20, прибытие на остров Хайнань – в 02:05. Вылет обратного рейса из Саньи – в 01:10, прибытие в аэропорт назначения - в 07:50 (время везде указано местное). Длительность полета составит 6 часов 45 минут.

С открытием нового рейса у томичей появятся дополнительная возможность для планирования интересных путешествий на период зимних отпусков.

ИСТОЧНИК KP.RU