2019-10-07T05:51:02+03:00
Туризм

Томичи смогут улететь прямым рейсом на Хайнань с 29 октября

Рейс будет выполняться раз в неделю
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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solncetur.orgsolncetur.orgФото: из открытых источников
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Рейсы на остров Хайнань будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 авиакомпанией NordStar. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Расписание полетов составлено с 27 октября 2019 по 28 марта 2020 года – в период зимней навигации.

Прямые рейсы по направлению Томск – Санья – Томск будут выполняться еженедельно по вторникам, начиная с 29 октября 2019 года. Вылет из столицы Томской области запланирован на 18:20, прибытие на остров Хайнань – в 02:05. Вылет обратного рейса из Саньи – в 01:10, прибытие в аэропорт назначения - в 07:50 (время везде указано местное). Длительность полета составит 6 часов 45 минут.

С открытием нового рейса у томичей появятся дополнительная возможность для планирования интересных путешествий на период зимних отпусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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