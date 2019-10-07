2019-10-07T05:37:19+03:00
Здоровье

В томских медучреждениях пройдет «Открытый прием» главврачей

Руководители организаций встретятся с пациентами в понедельник
Татьяна Щукина
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"Открытые приемы" главных врачей проводятся в Томской области с 2016 года"Открытые приемы" главных врачей проводятся в Томской области с 2016 годаФото: архив "КП"
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В понедельник, 7 октября, в Томской области состоится очередное региональное событие - «Открытый прием» главных врачей. Руководители больниц и поликлиник встрется с пациентами, чтобы ответить на их вопросы и услышать предложения по улучшению работы учреждений.

«Открытый прием» главврачей пройдет в конкретных организациях с 17 до 19 часов вечера, - сообщила пресс-служба администрации Томской области с уточнением, что региональный проект «Открытый прием» работает с сентября 2016 года. Всего за это время состоялось восемнадцать «Открытых приемов», к главврачам больниц и поликлиник обратились 1140 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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