2019-10-06T13:58:46+03:00
Происшествия

Маршрутка насмерть сбила томича на Черемошниках

Пешеход погиб на месте происшествия
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Серьезное ДТП, в результате которого погиб человек, произошло в Томске вечером 4 октября. В микрорайоне Черемошники под колеса маршрутного автобуса попал мужчина, который от полученных травм скончался до прибытия «скорой помощи». Пресс-служба регионального УМВД уточнила, что авария случилась около 20:50 часов возле здания по адресу пр. Ленина, 190 строение 2.

«Автобусом «ПАЗ» совершен наезд на мужчину-пешехода, он погиб на месте происшествия», – подтвердили в ведомстве.

Тем же вечером на одной из томских дорог погиб еще один мужчина. Он скончался в результате наезда автомобиля Infinity на 1-м километре трассы Томск – Мариинск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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