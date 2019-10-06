Маршрутка насмерть сбила томича на Черемошниках

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-06T13:58:46+03:00

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Серьезное ДТП, в результате которого погиб человек, произошло в Томске вечером 4 октября. В микрорайоне Черемошники под колеса маршрутного автобуса попал мужчина, который от полученных травм скончался до прибытия «скорой помощи». Пресс-служба регионального УМВД уточнила, что авария случилась около 20:50 часов возле здания по адресу пр. Ленина, 190 строение 2.

«Автобусом «ПАЗ» совершен наезд на мужчину-пешехода, он погиб на месте происшествия», – подтвердили в ведомстве.

Тем же вечером на одной из томских дорог погиб еще один мужчина. Он скончался в результате наезда автомобиля Infinity на 1-м километре трассы Томск – Мариинск.

ИСТОЧНИК KP.RU