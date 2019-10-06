2019-10-06T10:46:05+03:00
Общество

Бывший томский политик ответит на вопросы о будущем России

Степан Сулакшин приглашает желающих принять участие в скайп-конференции
Антонина Ленская
Поделиться:
Фото: tv2.todayФото: tv2.todayФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

10 октября в 21 час по томскому времени состоится скайп-конференция со Степаном Сулакшиным, генеральным директором Центра научной политической мысли и идеологии (Москва). Тема обсуждения: «Так жить дальше нельзя!».

Желающим принять участие, задать свой вопрос и получить ответ необходимо прислать свои логин скайпа и номер телефона на скайп Ольги Калининой-Сулакшиной olgasulakshina3 или на электронную почту sovten@rambler.ru. Это следует сделать заранее, до 9 октября включительно. В четверг, 10 октября, в 20.45 участникам встречи нужно будет войти в скайп и ждать звонка эксперта.

Напомним, Степан Степанович Сулакшин (родился в 1954г. в Томске) – российский инженер и политический деятель, генеральный директор Центра научной политической мысли и идеологии (Центра Сулакшина), доктор физико-математических и политических наук, профессор. Народный депутат СССР, член Совета Союза Верховного Совета СССР в 1989-1992 гг., депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого и второго созывов.

Полномочный представитель Президента РФ в Томской области в 1991-1993 гг.

Область научных интересов: моделирование и управление развитием сложных социальных строительства и управления, социальное проектирование, методология научного творчества, политическое прогнозирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирский шелкопряд не угрожает лесам Томской области
Жители области могут предложить идеи дизайна томского аэропорта
В Томской области "скорая" работала с серьезными нарушениями
Томичи создадут один из крупнейших в России сад жимолости
В новом томском Центре дети смогут изучать технологии и биомедицину
Томичи получат уведомления нового образца вместо СНИЛС
Томичей приглашают на необычный субботник
Лучшие коллективы Зауралья выступят на фестивале «Томские осенины»
Жители Томской области массово отказываются прививать детей от гриппа
На трассе Томск – Каргала – Колпашево перевернулся автомобиль
Новую форму квитанций за ЖКУ опробуют в Томском районе
В Академическом лицее Томска вместо звонков звучит рок
Томских дизайнеров приглашают к участию в «Особой моде»
Власти Томска изменили план ремонта дорог на 2020 год
Томскстат подарит школам планшеты в 2020 году