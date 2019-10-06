Бывший томский политик ответит на вопросы о будущем России

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-06T10:46:05+03:00

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10 октября в 21 час по томскому времени состоится скайп-конференция со Степаном Сулакшиным, генеральным директором Центра научной политической мысли и идеологии (Москва). Тема обсуждения: «Так жить дальше нельзя!».

Желающим принять участие, задать свой вопрос и получить ответ необходимо прислать свои логин скайпа и номер телефона на скайп Ольги Калининой-Сулакшиной olgasulakshina3 или на электронную почту sovten@rambler.ru. Это следует сделать заранее, до 9 октября включительно. В четверг, 10 октября, в 20.45 участникам встречи нужно будет войти в скайп и ждать звонка эксперта.

Напомним, Степан Степанович Сулакшин (родился в 1954г. в Томске) – российский инженер и политический деятель, генеральный директор Центра научной политической мысли и идеологии (Центра Сулакшина), доктор физико-математических и политических наук, профессор. Народный депутат СССР, член Совета Союза Верховного Совета СССР в 1989-1992 гг., депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого и второго созывов.

Полномочный представитель Президента РФ в Томской области в 1991-1993 гг.

Область научных интересов: моделирование и управление развитием сложных социальных строительства и управления, социальное проектирование, методология научного творчества, политическое прогнозирование.

ИСТОЧНИК KP.RU