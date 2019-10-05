Сибирский шелкопряд не угрожает лесам Томской области

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-05T09:52:37+03:00

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Специалисты Центра защиты леса Томской области (ЦЗЛ) завершили контрольное обследование лесного фонда региона. Его целью было уточнить площади, на которых требуется провести обработку от сибирского шелкопряда. Проверка выявила значительное снижение численности вредителя и переход популяции на двухлетний цикл генерации, что является нормой для нашего региона. Таким образом, сейчас на территории Томской области отсутствуют очаги сибирского шелкопряда, требующие мероприятий по борьбе с ним.

Как сообщил директор ЦЗЛ Александр Чемоданов, сокращение произошло благодаря проведенной ранее обработке химическими и биопрепаратами «Лепидоцид, СК» и «Клонрин, КЭ», а также естественным факторам. «Появление вредителей возможно и на новых площадях, но это не говорит об угрозе для лесного фонда. Прежде всего, мы учитываем число особей на одно дерево. Если оно превышает норму, тогда появляется основание уничтожения и подавления численности, - пояснил он.

- В настоящее время обследуемые территории находятся в состоянии нормы». Александр Чемоданов добавил, что средства, ранее выделенные из госбюджета на проведение обработки от вредителя, будут возвращены в резервный фонд Федерального агентства лесного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU