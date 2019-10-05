2019-10-05T09:47:37+03:00
Общество

Жители области могут предложить идеи дизайна томского аэропорта

В оформлении воздушной гавани должно быть отражено имя Николая Камова
Антонина Ленская
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Предложить свои варианты дизайна аэропорта в Томске можно до 31 октября.Предложить свои варианты дизайна аэропорта в Томске можно до 31 октября.Фото: из открытых источников
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В аэропорту «Томск» состоялось совещание, посвященное предстоящей реконструкции аэровокзального комплекса. В нем участвовали представители администрации Томской области, руководства холдинга «Новапорт» и генерального проектировщика – ООО «Ассманн Бератен + Планен» (Москва). Собравшиеся обсудили концепцию строительства нового терминала, его параметры и другие технические вопросы. Также речь шла о реализации проекта по присвоению аэропорту имени Н.И. Камова – легендарного советского авиаконструктора, выпускника Томского технологического института. Напомним, его кандидатура победила в финале общенационального конкурса «Великие имена России», состоявшегося в 2018 году.

При реконструкции воздушной гавани поставлена задача отразить в архитектурных решениях нового аэровокзала элементы, связанные с именем Николая Камова. В частности, предполагается развернуть там мультимедийные экспозиции, посвященные деятельности известного конструктора вертолетов и российской авиации в целом.

К выбору дизайнерского решения решено привлечь общественность.

Томичи могут присылать свои предложения до 31 октября 2019 года включительно в Общественную палату Томской области по электронной почте opto@tomsk.gov.ru с пометкой «Аэропорт Камов», а также личными сообщениями в официальные паблики обладминистрации в Одноклассниках, ВКонтакте, Instagram и Facebook. Наиболее интересные идеи организаторы обещают использовать при разработке нового дизайна аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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