В Томской области "скорая" работала с серьезными нарушениями

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-04T12:00:47+03:00

Скорая помощь прибывала к пациентам более 20 минут с момента вызова Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В числе нарушений — отсутствие необходимых средств для оказания оперативной медпомощи и нарушение сроков прибытия к больным.

Томская область стала лидером по случаям, когда врачи ехали к пациентам дольше часа. Об этом стало известно из опубликованного накануне статистического сборника Минздрава за 2018 год.

В ходе проверки прокуратуры установлено, что в автомобилях скорой помощи Парабельской районной больницы отсутствуют такие необходимые средства для оказания оперативной медицинской помощи, как щит спинальный с устройством для фиксации головы, термоодеяло, облучатель бактерицидный.

В региональной прокуратуре сообщили, что в 2018 году скорая помощь прибывала к пациентам более 20 минут с момента вызова в 175 случаях, за восемь месяцев 2019 года — в 159 случаях.

По итогам проверки прокурор района возбудил дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи Парабельского района главному врачу больницы вынесено предупреждение. Также руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений.

Также нарушения в работе скорой помощи прокуратура выявляла и в Кривошеинском районе, где в 2019 году бригада скорой медицинской помощи приезжала на вызов спустя 60 минут, а иногда и 100 минут без уважительной причины.

ИСТОЧНИК KP.RU