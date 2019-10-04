Томичи создадут один из крупнейших в России сад жимолости

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-04T11:42:51+03:00

Урожай в нем не будет зависеть от погодных условий

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Почти 40 тысяч саженцев северной ягоды на 20 гектарах земли этой осенью уже высажено в окрестностях поселка Кандинка Томского района. Ягоду еще на 80 га «Северный сад», посадит в следующие два года. Об этом сообщили в областной администрации.

Плантация формируется для промышленной уборки ягоды при помощи комбайна. Подобных садов интенсивного типа в России пока нет.

Как отметил исполнительный директор предприятия Виктор Карпов, при создании сада внедряются самые передовые технологии, поэтому урожай на будущей плантации не будет зависеть от погодных условий. Через четыре года молодые кустики начнут плодоносить, и с одного гектара можно будет собирать 0,5 тонны ягоды. А через 7 – 10 лет, когда жимолость дает максимальную урожайность, сбор с плантации может достичь 500-600 тонн.

Общая стоимость проекта — 300 млн рублей, в реализацию его первого этапа предприятие уже вложило 20 млн рублей. Со следующего года проект сможет получать государственную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU