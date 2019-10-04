Томичей приглашают на необычный субботник
Отличие такого субботника от его традиционной версии в том, что томичи смогут не только навести порядок на городских территориях, но и расширить свой кругозор. Так, во время мероприятия горожанам предложат прослушать экскурсию про «Татарскую слободу». Во время экскурсии можно будет узнать удивительную историю семьи, проживавшей в «Заисточье» во времена знаменитого татарского купца Карима Хамитова.
Главный организатор мероприятия, Андрей Замулин призывает: "Давайте сделаем так, чтобы нам не было стыдно за свой город! Начни с себя и перестань быть диванным критиком! "
Субботник состоится 6 октября в 11:00, встреча на площади Новособорной, у здания СФТИ. Участие на безвозмездной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU