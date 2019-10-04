Томичей приглашают на необычный субботник

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-04T08:02:51+03:00

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Отличие такого субботника от его традиционной версии в том, что томичи смогут не только навести порядок на городских территориях, но и расширить свой кругозор. Так, во время мероприятия горожанам предложат прослушать экскурсию про «Татарскую слободу». Во время экскурсии можно будет узнать удивительную историю семьи, проживавшей в «Заисточье» во времена знаменитого татарского купца Карима Хамитова.

Главный организатор мероприятия, Андрей Замулин призывает: "Давайте сделаем так, чтобы нам не было стыдно за свой город! Начни с себя и перестань быть диванным критиком! "

Субботник состоится 6 октября в 11:00, встреча на площади Новособорной, у здания СФТИ. Участие на безвозмездной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU