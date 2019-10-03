2019-10-03T20:54:29+03:00
Звезды

Лучшие коллективы Зауралья выступят на фестивале «Томские осенины»

Мероприятие пройдет в ДНТ «Авангард» и продлится в течение трех дней
Татьяна Щукина
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Бабье лето в Сибири – время, когда душа поет!Бабье лето в Сибири – время, когда душа поет!Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В пятницу, 4 октября, в 12 часов во дворце «Авангард» (ул. Бела Куна, 20) в Томске состоится торжественное открытие XXV межрегионального фестиваля-конкурса «Томские осенины», организованного в рамках национального проекта «Культура», - сообщила пресс-служба администрации области.

Фестиваль продлится до 6 октября, в течение трех дней перед зрителями на фестивальной сцене выступят 28 вокальных и хореографических коллективов из девяти регионов России.

Конкурсанты будут соревноваться в четырех номинациях: «Фольклорные ансамбли», «Ансамбли народной песни», «Ансамбли народной музыки», «Ансамбли народного танца». Кроме того, публику ждут мастер-классы, ярмарка национальных кухонь и вечер творческого общения «Друзья - Друзьям». Завершится праздник искусства гала-концертом 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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