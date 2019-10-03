Жители Томской области массово отказываются прививать детей от гриппа

СЕГОДНЯ 20:34 2019-10-03T20:34:18+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Томской области поделилось настораживающей статистикой: родители томских школьников и детсадовцев стали чаще отказываться от прививок против гриппа.

«С начала прививочной кампании в Томской области прививки от гриппа получили 104 959 человек, из них 71960 взрослых и 32999 ребенка, что составляет 10,9% от численности населения Томской области. Специалисты обращают внимание на низкую активность родителей и высокий процент их отказов от вакцинации своих детей против гриппа. На сегодняшний день в регионе привито всего 7466 дошколят (25,6% от плана) и 22441 школьник (27,7% от плана)», - сообщается на сайте ведомства.

Специалисты уверены: большое количество родителей подвержено «общему безосновательному влиянию антипрививочного движения, причины отказа зачастую не имеют существенно-значимых доводов».

В связи с тревожной тенденцией накануне зимнего периода, региональный Роспотребнадзор счел не лишним напомнить, что грипп - это заразное острое вирусное заболевание, которому подвержены люди всех возрастов, но в особой группе риска находятся дети.

Особенно опасны осложнения после гриппа: пневмония, бронхит, поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, почек и т.д. У детей высока вероятность развития отита, приводящего к глухоте.

«Нередко перенесенное заболевание гриппом приводит к инвалидности. Самая лучшая защита от гриппа и его осложнений - вакцинация! При оформлении отказа от прививки, подумайте о здоровье своего ребенка и о высоком риске заражения», - призвал Роспотребнадзор.

Прививки от гриппа можно получить в поликлинике по месту жительства, по месту работы, а также в прививочных кабинетах образовательных учреждений (детских садах, школ, ВУЗов) бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU