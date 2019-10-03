2019-10-03T20:34:18+03:00
Здоровье

Жители Томской области массово отказываются прививать детей от гриппа

Специалисты считают, что в проблеме виноваты ошибочные предубеждения родителей
Татьяна Щукина
Поделиться:
Поставить прививку можно в поликлинике или образовательном учрежденииПоставить прививку можно в поликлинике или образовательном учрежденииФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Томской области поделилось настораживающей статистикой: родители томских школьников и детсадовцев стали чаще отказываться от прививок против гриппа.

«С начала прививочной кампании в Томской области прививки от гриппа получили 104 959 человек, из них 71960 взрослых и 32999 ребенка, что составляет 10,9% от численности населения Томской области. Специалисты обращают внимание на низкую активность родителей и высокий процент их отказов от вакцинации своих детей против гриппа. На сегодняшний день в регионе привито всего 7466 дошколят (25,6% от плана) и 22441 школьник (27,7% от плана)», - сообщается на сайте ведомства.

Специалисты уверены: большое количество родителей подвержено «общему безосновательному влиянию антипрививочного движения, причины отказа зачастую не имеют существенно-значимых доводов».

В связи с тревожной тенденцией накануне зимнего периода, региональный Роспотребнадзор счел не лишним напомнить, что грипп - это заразное острое вирусное заболевание, которому подвержены люди всех возрастов, но в особой группе риска находятся дети.

Особенно опасны осложнения после гриппа: пневмония, бронхит, поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, почек и т.д. У детей высока вероятность развития отита, приводящего к глухоте.

«Нередко перенесенное заболевание гриппом приводит к инвалидности. Самая лучшая защита от гриппа и его осложнений - вакцинация! При оформлении отказа от прививки, подумайте о здоровье своего ребенка и о высоком риске заражения», - призвал Роспотребнадзор.

Прививки от гриппа можно получить в поликлинике по месту жительства, по месту работы, а также в прививочных кабинетах образовательных учреждений (детских садах, школ, ВУЗов) бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие коллективы Зауралья выступят на фестивале «Томские осенины»
На трассе Томск – Каргала – Колпашево перевернулся автомобиль
Новую форму квитанций за ЖКУ опробуют в Томском районе
В Академическом лицее Томска вместо звонков звучит рок
Томских дизайнеров приглашают к участию в «Особой моде»
Власти Томска изменили план ремонта дорог на 2020 год
Томскстат подарит школам планшеты в 2020 году
Томское предприятие привлечено к административной ответственности за загрязнение земли пометом
ТГУ набирает предпенсионеров на бесплатное обучение
Боец Росгвардии из Томской области получил краповый берет
Пожарные в Томске спасли мужчину из горящей квартиры
Житель Томской области похитил картины из библиотеки
В Томском районе появится промышленная плантация жимолости
У томского аэропорта сменился директор
Томичи смогут учить математику на онлайн-платформе
Более 6000 жителей Томской области получили высокотехнологичную помощь
Главный прокурор Томской области уволен с занимаемой должности
В Томской области начался осенний призыв
Томичи смогут повлиять на меры господдержки семей
Сквер для студентов с бесплатным Wi-Fi может появиться в Томске
Томские школьники не могут посещать занятия из-за отсутствия отопления.
Кросс «Сердце Сибири» пройдет в Томске
Томские фонтаны законсервируют на зиму
Томичи смогут сдать кровь во время акции ТПУ «Я — донор»
Томичи познакомились с куклой на запястье
После почти 30-летнего перерыва в Томске откроется судомодельный кружок
5-летний мальчик на велосипеде сбит авто во дворе дома в Томске