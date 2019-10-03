Новую форму квитанций за ЖКУ опробуют в Томском районе

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-03T11:55:21+03:00

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В 2019-2020 годах в Томске и области планируется внедрить новую форму квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Образец документа продемонстрировал в четверг на пресс-конференции генеральный директор АО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин. Предполагается, что по единой квитанции потребители смогут платить за электроэнергию, тепловую энергию, холодное водоснабжение, а впоследствии и за другие услуги, в том числе капитальный ремонт.

Единая квитанция представляет собой бланк, включающий список услуг, оказываемых потребителю, а также расчеты, суммы начислений, контактные данные и QR-коды, перейдя по которым, клиент сможет оплатить выбранные услуги.

Оператором проекта в регионе станет Единый информационно-расчетный центр, созданный совместно администрацией Томской области и ПАО «Интер РАО». Официально он заработал 30 сентября, сообщил генеральный директор ООО «ЕИРЦ» Алексей Смирнягин.

С сентября «пилотную» квитанцию нового образца уже должны получить жители Томского района, пояснил Александр Кодин. До конца 2019 года и в течение 2020-го документ начнет действовать на территории всей области. При этом ЕИРЦ будет выступать как единый аккумулятор, благодаря которому потребитель сможет оплатить все услуги по одному расчетному счету. Существующие способы оплаты за ЖКУ в единой квитанции будут сохранены, равно как и возможность выбирать – платить за услуги сразу или выборочно. Как подчеркнул Александр Кодин, на величине тарифов внедрение нового платежного документа никоим образом не отразится.

Добавим, что введение единого платежного документа по всей стране планируется регламентировать федеральным законом. Ожидается, что законопроект о единой квитанции, в которой будут указаны все жилищно-коммунальные платежи, будет принят Государственной Думой РФ в осеннюю сессию.

ФОТО: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU