Томских дизайнеров приглашают к участию в «Особой моде»
Межрегиональный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода» для людей с разными особенностями фигуры пройдет в Томске в декабре. Дизайнеры покажут свои работы в трех номинациях: «Одежда», «Аксессуары», «Универсальный дизайн».
В конкурсе могут принять участие, как профессионалы, так и специалисты предприятий индустрии моды и легкой промышленности, студенты профильных учебных заведений.
Заявки по форме принимаются до 25 ноября 2019 года по адресам: TOMSKVOI.S@mail.ru, osobaya-moda@mail.ru.
Организатором конкурса «Особая мода» выступает Томская областная организация Всероссийского общества инвалидов и АНО «Особая мода».
Подробности в в группе в ВКонтакте: https://vk.com/osobayamoda и на сайте: томсквои.рф
ИСТОЧНИК KP.RU