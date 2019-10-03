Томских дизайнеров приглашают к участию в «Особой моде»

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-03T11:37:31+03:00

В конкурсе могут принять участие, как профессионалы, так и студенты Фото: из открытых источников

Они могут представить коллекции одежды или аксессуаров

Изменить размер текста: A A

Межрегиональный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода» для людей с разными особенностями фигуры пройдет в Томске в декабре. Дизайнеры покажут свои работы в трех номинациях: «Одежда», «Аксессуары», «Универсальный дизайн».

В конкурсе могут принять участие, как профессионалы, так и специалисты предприятий индустрии моды и легкой промышленности, студенты профильных учебных заведений.

Заявки по форме принимаются до 25 ноября 2019 года по адресам: TOMSKVOI.S@mail.ru, osobaya-moda@mail.ru.

Организатором конкурса «Особая мода» выступает Томская областная организация Всероссийского общества инвалидов и АНО «Особая мода».

Подробности в в группе в ВКонтакте: https://vk.com/osobayamoda и на сайте: томсквои.рф

ИСТОЧНИК KP.RU