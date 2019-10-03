Томскстат подарит школам планшеты в 2020 году
По завершении всех статистических мероприятий большое количество планшетов будет передано в школы региона, сообщил руководитель ведомства Сергей Касинский.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
Во время переписи специалисты будут использовать планшеты вместо бумажных бланков. Будут применены современные технологии: население сможет самостоятельно заполнять электронные переписные листы на сайте госуслуг и в МФЦ.
Сергей Касинский сообщает: "У нас будет 1965 счетных участков (в Томской области), и на каждый из них мы получим планшет. Мы уже определились, что после проведения переписи в 2020 году, оставим себе на проведение текущих обследований около 200 компьютеров, все остальные уйдут в школы. Департамент образования Томской области дал согласие, что они эти компьютеры примут для обучения в школах".
ИСТОЧНИК KP.RU