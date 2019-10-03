2019-10-03T08:37:39+03:00
Общество

Томскстат подарит школам планшеты в 2020 году

Около 2 тысяч планшетных компьютеров Томскстат получит для проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Маргарита Бондаренко
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.Фото: из открытых источников
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По завершении всех статистических мероприятий большое количество планшетов будет передано в школы региона, сообщил руководитель ведомства Сергей Касинский.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Во время переписи специалисты будут использовать планшеты вместо бумажных бланков. Будут применены современные технологии: население сможет самостоятельно заполнять электронные переписные листы на сайте госуслуг и в МФЦ.

Сергей Касинский сообщает: "У нас будет 1965 счетных участков (в Томской области), и на каждый из них мы получим планшет. Мы уже определились, что после проведения переписи в 2020 году, оставим себе на проведение текущих обследований около 200 компьютеров, все остальные уйдут в школы. Департамент образования Томской области дал согласие, что они эти компьютеры примут для обучения в школах".

ИСТОЧНИК KP.RU

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