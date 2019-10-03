ТГУ набирает предпенсионеров на бесплатное обучение

СЕГОДНЯ 06:11 2019-10-03T06:15:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Томском госуниверситете идет набор людей предпенсионного возраста на бесплатное обучение по пяти специальностям:

• Организатор экскурсий

• Программирование

• Оператор лазерных установок

• Графический дизайн

• Электроника

Поясняется, что продолжительность программ составляет 72 академических часа (1 месяц). Обучение будет проводиться по международным стандартам Ворлдскиллс. что даст выпускникам возможность получить новую востребованную работу, открыть свой собственный бизнес или просто расширить свои образовательные возможности.

Условия бесплатного обучения распространяются на женщин 51-55 лет (1964-1968 г.р.), на мужчин 56-60 лет (1959-1963 г.р.).Для пенсионеров возможно обучение на льготных условиях – по цене 5000 рублей, для других категорий цена — 15000 рублей. Записаться на обучение или задать уточняющие вопросы можно по сот. тел. 959-041 или по почте aepetelin@gmail.com.

— Обучение на протяжении всей жизни — это уже наша повседневная реальность. У нас компетенции подобраны так, что люди даже без опыта могут их освоить достаточно легко. Например, электроника предполагает, в основном, работу с паяльником. В организации экскурсий важен навык увлекательного преподнесения информации, который у людей старшего поколения наверняка имеется. В лазерных технологиях специалисты будут обучать гравировке, и тут главное — усидчивость и точность, а не большой багаж знаний. Графический дизайн предполагает изучение известных программ Adobe Photoshop и CorelDraw. Самая сложная компетенция — разработка мобильных приложений. Тут мы ориентируемся на преподавателей техникумов и учителей школ, у которых уже есть навыки работы с ПО, — отмечает менеджер программы Александр Петелин.

ИСТОЧНИК KP.RU