Боец Росгвардии из Томской области получил краповый берет

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-02T15:31:10+03:00

Ему пришлось 4 дня проходить испытания и показать одни из лучших результатов

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49 военнослужащих и сотрудников томского подразделения Росгвардии, включая курсантов Новосибирского военного института, приняли участие в испытании на право ношения крапового берета.

Претенденты должны были пройти 4 этапа. В ходе экзамена показать свои знания по таким предметам как инженерная, медицинская, физическая, горная подготовка, а так же по огневой, военной топографии и связи.

На финальном этапе 39 допущенных к главному испытанию бойцов, вышли на 12-ти километровый марш-броскок в полном обмундировании, весом более десяти килограмм.

Завершился маршрут прохождением специальной штурмовой полосы, с элементами ведения поиска и уничтожения предполагаемого противника.

Не менее зрелищным было испытание по высотной подготовке, во время которой спецназовцы спускаясь вдоль многоэтажного здания с использованием альпинистских спусковых устройств.

Завершающим и самым сложным, но в тоже время зрелищным испытанием стал рукопашный поединок продолжительностью 12 минут с различными противниками.

В результате Краповый берет получили восемь испытуемых, четверо из которых из Иркутской области, двое спецназовцев Кемеровской Росгвардии и по одному представителю Новосибирска и Северска.

ИСТОЧНИК KP.RU