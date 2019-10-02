2019-10-02T09:34:38+03:00
Общество

Томичи смогут учить математику на онлайн-платформе

Абитуриенты поступают в вузы, имея разный уровень знаний, поэтому с некоторыми из них преподаватели не могут двигаться к высшей математике, физике и статистике из-за пробелов в базовой математике.
Маргарита Бондаренко
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Платформа прошла тестирование в ТГУ, ТПУ, СевГУ и других вузах.Платформа прошла тестирование в ТГУ, ТПУ, СевГУ и других вузах.Фото: Из открытых источников
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Томская компания совместно с Томским государственным университетом создали платформу, которая решит эту проблему.

«Мы разработали адаптивную систему обучения, которая восполняет недостающие знания у студента. Это персонализированное обучение онлайн. Студент проходит тестирование, система определяет уровень владения каждым навыком. Алгоритм формирует траекторию обучения, теорию и задачи под каждую проблему. По мере прохождения модулей курса, после выполнения упражнений алгоритм переоценивает уровень пользователя и корректирует программу», — рассказал гендиректор томской компании Дмитрий Бубнов.

По итогу студент получает уровень знаний и навыков, необходимый в университете. Для преподавателей на платформе есть возможность контролировать процесс. Статистика показывает, сколько времени студент проводит в системе, какой у него прогресс.

В ТГУ был собран банк навыков, текстовых материалов и задач для системы. Также кроме алгоритмов и облачной платформы созданы методы формирования контента, он подается небольшими дозами, что облегчает восприятие современными студентами.

Платформа прошла тестирование в ТГУ, ТПУ, СевГУ и других вузах. Сейчас томичи масштабируют систему на Топ-100 вузов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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