В Томской области начался осенний призыв

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-02T07:21:35+03:00

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Осенняя призывная кампания продлится во всех 85 субъектах России до 31 декабря 2019 года. Всего в этот период на срочную службу в армию отправятся около 132 тысяч человек.

- Требования, предъявляемые к состоянию здоровья, уровню образования и подготовки новобранцев высокие. Но при должном взаимодействии всех участников процесса, уверен, комиссии отберут 850 добросовестных, обученных и мотивированных на хорошую службу парней, — сказал Игорь Толстоносов, заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности.

В 2019-2020 учебном году в рамках подготовки к службе 135 призывников пройдут обучение в филиалах томского ДОСААФ по военно-учётным специальностям «Водитель транспортного средства категории «С» и «Водитель-парашютист». Кроме прошедших подготовку в ДОСААФ, также призовут 60 водителей, обучающихся в других техникумах и колледжах. Проходить дополнительную подготовку и сдавать экзамены в ГИБДД они будут уже во время военной службы.

Всего в Томской области с 1 октября начали работать 22 призывных комиссии. В первую очередь на медицинские обследования они будут направлять тех, кто получил отсрочку в прошлые призывные кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU