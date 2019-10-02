Томичи смогут повлиять на меры господдержки семей

СЕГОДНЯ 07:12 2019-10-02T07:12:55+03:00

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В приложении «Активный гражданин» стартовал новый опрос о государственной поддержке рождаемости. ТГУ проводит исследование демографической ситуации в Томской области. Жителям региона предлагается ответить на ряд вопросов. Специалисты проанализируют ответы и разработают меры поддержки рождаемости.

- Мы хотим понять, насколько действенны те меры поддержки семей с детьми, которые существуют сейчас, и что мешает молодым людям решиться на рождение, прежде всего, первого ребенка и, конечно, последующих детей. В зависимости от полученных результатов, будем решать, что и как нужно менять, чтобы помочь жителям, - пояснил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

Опрос проводится до конца октября на сайте «Активный гражданин», а также в мобильном приложении на платформах iOS и Android (можно установить в AppStore и PlayMarket). Принять участие в голосовании может любой житель Томской области, зарегистрированный на портале государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU