2019-10-01T13:42:04+03:00
Недвижимость

Томские школьники не могут посещать занятия из-за отсутствия отопления.

Температура воздуха в Томске даже днем не поднимается выше четырех градусов.
Маргарита Бондаренко
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На дистанционное обучение переведены почти полторы тысячи учащихсяНа дистанционное обучение переведены почти полторы тысячи учащихсяФото: из открытых источников
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На дистанционное обучение переведены почти полторы тысячи учащихся, – сообщили в городском департаменте образования. Это ученики школы №5 и гимназии №6 Томска, а также первоклассники лицея №8 (обучающиеся в здании лицея №6). Они не могут посещать уроки и вынуждены заниматься дистанционно на дому из-за отсутствия отопления.

Несмотря на то, что отопительный сезон для учреждений социальной сферы начался в городе еще 6 сентября, рабочие до сих пор не успели закончить ремонт нескольких тепломагистралей. Специалисты "ТомскРТС" продолжают устранять дефекты на теплосетях, выявленные в ходе гидравлических испытаний.

Школа №5 (улица Октябрьская, 16) и гимназия №6 (улица Герцена, 7) полностью готовы к началу отопительного сезона. По информации департамента образования, тепло будет подано в эти учреждения, как только завершится ремонт тепломагистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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