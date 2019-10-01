2019-10-01T09:00:14+03:00
Здоровье

Томичи смогут сдать кровь во время акции ТПУ «Я — донор»

Всех откликнувшихся поощрят денежной компенсацией и пирожками
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо соответствовать требованиям к доноруДля того, чтобы принять участие в акции, необходимо соответствовать требованиям к доноруФото: "КП" Архив
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В Томском политехническом университете пройдет традиционная социальная акция «Я — донор». Как уточнили в пресс-службе вуза, сдать кровь могут все желающие.

Для этого организован мобильный пункт приема, который будет работать на площади перед Международным культурным центром ТПУ (ул. Усова, 13в) в среду, 2 октября, с 08:30 до 12:00.

Всех откликнувшихся на акцию организаторы поощрят денежной компенсацией, а также угостят сладким чаем и пирожками.

Для того, чтобы принять участие в акции и стать донором крови, необходимо соответствовать следующим показателям: иметь паспорт гражданина РФ и временную или постоянную прописку в Томске (более полугода), а также воздержаться от курения и алкоголя в течении двух суток перед сдаче крови, быть старше 18 лет и весить больше 50 кг.

Акция «Я — донор» проходит в Томском политехе уже больше девяти лет и традиционно привлекает большое количество неравнодушных людей. ТПУ проводит ее совместно с Томским региональным центром крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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