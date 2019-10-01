После почти 30-летнего перерыва в Томске откроется судомодельный кружок

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-01T07:04:00+03:00

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С 1 октября в городском Дворце творчества детей и молодежи возобновляет работу единственный в Томске кружок по судомоделированию. Созданный более 90 лет назад, сегодня он снова готов принимать ребят с 8 до 17 лет.

«В советское время судомодельный кружок во Дворце пионеров был популярным. У нас сохранились модели еще с тех времен, – рассказал заведующий отделом технического творчества ДТДиМ Игорь Бабарыкин. – Не так давно один из выпускников, а сегодня сотрудник Томской судоходной компании, обратился к нам с предложением возродить судомоделирование. Конечно, мы этому рады».

Занятия с ребятами будут проводить члены Федерации судомодельного спорта Томской области и участники судомодельного клуба «Врунгель» (его костяк составили выпускники кружка Дворца пионеров, бессменным руководителем которого был Борис Иванович Коровин).

«Образовательная программа, по которой будут заниматься ребята, переработана с учетом новых технологий и направлений, – пояснил начальник техотдела АО «Томская судоходная компания», кандидат в мастера спорта по судомоделизму Дмитрий Александров. – Например, помимо моделизма, мы будем обучать азам проектирования судов с использованием компьютерных CAD-программ».

По его словам, у клуба «Врунгель» есть собственное судно, на котором кружковцы с тренерами будут отрабатывать практические навыки. Участники клуба намерены принимать участие в региональных и российских соревнованиях. Так, уже в ноябре состязания пройдут в томском бассейне «Звездный».

1984 год, соревнования по судомоделированию Томской области. Третий слева – руководитель кружка Борис Коровин.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU