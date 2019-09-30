Томичи смогут купить эко-продукты на ярмарке «Золотая осень-2019»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-30T13:03:20+03:00

На ярмарке можно будет купить много свежего и вкусного Фото: из открытых источников

Она пройдет с 18 по 19 октября

Изменить размер текста: A A

Поклонников экопродукции и товаров из села ждет событие года – ярмарка «Золотая осень-2019». На XXI Межрегиональной выставке, которая состоится 18-19 октября во Дворце зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126), в Томске более 10 районов Томской области представят продукцию местных производителей.

Помимо наиболее качественных продуктов жюри ярмарки отметят лучший выставочный стенд. Посетители смогут стать дегустаторами в конкурсе «Народная оценка» и выбрать лучшую продукцию среди сыров и мясных деликатесов, а также поучаствовать в конкурсе «Счастливый посетитель» и получить возможность выиграть специальный приз.

Также в рамках традиционной осенней выставки-ярмарки развернется концертная программа, кулинарные и ремесленные мастер-классы (по изготовлению товаров из бересты, лозоплетению и гончарному мастерству).

Для маленьких гостей запланированы театрализованное шествие, игровая программа с аниматорами, спектакль детского театра куклы и актера «Скоморох», мастер-классы по изготовлению поделок, росписи игрушек из глины, а также детские кулинарные мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU