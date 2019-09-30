В Томске ожидается потепление в октябре до +14 градусов

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-30T11:22:30+03:00

В следующем месяце три дня будет особенно тепло Фото: Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

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Первый снег в Томске пошел в понедельник, 30 сентября, как и предполагалось, согласно прогнозу Томского гидрометцентра. Синоптики информируют, что 1 октября возможно выпадение мокрого снега в ночное и утреннее время.

Как сообщает начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина, прочный снежный покров установится примерно в конце октября. Сейчас же выпавший снег еще будет таять.

На севере Томской области первый снег выпал 25-26 сентября. Опыт предыдущих лет показывает, что установление снежного покрова должно произойти до 28 октября.

По сведениям сайта gismeteo.ru, потепление в Томске ожидается с 3 по 6 октября, а уже с 7 октября прогнозируются осадки и понижение температуры. Максимальная скорость ветра в эти дни будет достигать от 9 до 13 м/с. Днем температура воздуха ожидается 12-14 градусов тепла, ночью – 2-4 градуса.

В целом, первая декада октября будет радовать томичей кратковременным потеплением, а затем зима начнет плавно вступать в свои права.

ИСТОЧНИК KP.RU