Жителям Ленинского района Томска на сутки отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 08:05 2019-09-30T08:05:54+03:00

В связи с аварийными отключениями, бойлер становится весьма актуальным Фото: "КП" Архив

В некоторых домах не будет и горячей воды

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«Томскводоканал» сообщает об отключении воды в связи с аварийными работами на водопроводных сетях Ленинского района.

Холодное водоснабжение отключат с 22:00 в понедельник, 30 сентября, до 23:00 вторника, 1 октября, в домах по улицам Каменской, Васюганской, Бийской, Нарымской, Барнаульской, Барнаульскому проезду, улицам Стрелочной, Сухумской, переулкам Таймырскому, Урожайному.

Также холодной воды в течение суток не будет в домах по улице Говорова, кроме дома № 25, проспекту Мира, кроме №№ 1/1, 2/1, 4, 4 строение 6, 6, 6а, 6б, 8/4, проезду Кольцевому, улицам Смирнова, Кошурникова, Интернационалистов, 79 Гвардейской дивизии, Ференца Мюнниха, Карла Ильмера.

Отключение коснется жителей на улицах Старо-Деповской, 55, 66, Молодежной, Фестивальной, Ватутина, Макарова, Костромской, Братской, Волжской, Витимской, Морской, Вилюйской с № 1 по № 38, 40а, Вилюйский проезд, переулок Ново-Чулымский, улицам Ново-Деповская, Вилюйский 1-й проезд, 4, 4а/1, 4б.

Без холодной воды на сутки останутся и жители поселков Каштак, Киргизка, Крутоовражный, улиц Дальне-Ключевская, 24, Жигулевская, 7, Красноярская, 17, 17а, Ленская, 1-ая Мостовая, Мостовая, 18/1, 18/1 строение 1, 3, 20/2, 28 строение 2, 3, 6, 10, 11, 28б, 30 строение 2, 4, 5, 6, Балагурная, Баргузинская, Батистовая, Раздольная, Северо-Каштачная, переулка 2-ой Северо-Каштачный, улиц Большая Каштачная, 53, Большая Подгорная, 252, улиц 1,2,3,4,5,6-ая Усть-Киргизка, 2-ой Усть-Киргизкий тупик.

«Томскводоканал» приносит томичам извинения за неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU