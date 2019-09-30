Капитана-механика буксира, следовавшего через Томскую область, уличили в скупке осетра от браконьера

СЕГОДНЯ 07:23 2019-09-30T07:23:49+03:00

Замороженную рыбу, которая занесена в Красную книгу, нашли на судне

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На жителя Красноярска, подозреваемого в незаконном приобретении и перевозке особо ценных видов рыбы, завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО случай расследует Таймырский линейный отдела МВД.

При проверке его судна в морском порту города Дудинка работники транспортной прокуратуры нашли более 200 частей рыбы осетровых пород.

44-летний капитан-механик буксира по пути из Красноярска в Дудинку купил у браконьера не менее 54 особей сибирского осетра. Это особо ценный и охраняемый вид рыб, занесенный в Красную книгу России. Затем мужчина разделал их и заморозил в камере на судне.

На капитана возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК РФ, и избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается.

Пресс-служба УТ МВД России по СФОФото: из открытых источников

Пресс-служба УТ МВД России по СФОФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU