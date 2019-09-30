2019-09-30T06:35:27+03:00
Общество

Томские приставы нашли и отправили в колонию трех алиментщиц

Одну из них удалось разыскать благодаря собаке
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Все три нерадивых мамы были привлечены к уголовной ответственностиВсе три нерадивых мамы были привлечены к уголовной ответственностиФото: "КП" Архив
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Три жительницы Асиновского района Томской области, лишенные родительских прав, оказались еще и должницами по алиментам.

Каждая должна от 90 тысяч рублей до 180 тысяч рублей своим детям, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Все три нерадивых мамы были привлечены к уголовной ответственности и приговорены к обязательным работам. Однако женщины не явились к месту отбывания наказания и были объявлены в розыск по линии УФСИН. Их необходимо было найти и доставить в колонию-поселении.

Двух должниц приставы задержали в течение дня, а за третьей пришлось ехать в деревню Ново-Кусково. Приставы выяснили, что женщина выехала туда не одна, а вместе с сожителем и овчаркой, которую хозяева часто выгуливают.

В деревне местные жители показали дом, где остановилась пара. Гражданку задержали и передали в УФСИН, объяснив, что отбывание уголовного наказания не освобождает от обязанности оплаты долга по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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