Томский губернатор поздравил евреев с новым годом

29 Сент. 23:22 2019-09-29T23:22:31+03:00

Рош ха-Шана – один из главных еврейских праздников в году. Фото: Владимир Астапкович Фото: ТАСС

Изменить размер текста: A A

Глава Томской области Сергей Жвачкин направил поздравление местной еврейской общине и еврейской национально-культурной автономии с праздником Рош ха-Шана (еврейского нового года), который принято отмечать два дня.

начинают отмечать сегодня, 29 сентября.

В поздравлении Жвачкин отметил, что томские еврейские организации вносят большой вклад в сохранение мира и согласия.

«На многонациональной томской земле вы ведете диалог со всеми традиционными конфессиями, из года в год реализуете многие благотворительные, просветительские, образовательные проекты и инициативы», – подчеркнул губернатор, пожелав евреям счастливого нового года, больших побед и благополучия в семьях.

Справка:

В дни Рош ха-Шана, учит еврейская традиция, на небесах выносится решение: кому — жить, а кому — умереть. Молитвенные службы в эти дни должны повлиять на решение Творца. В богослужении на этот праздник преобладают мотивы самоанализа и покаяния. Тем не менее, искренняя вера в то, что Господь желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник.

В эти дни верующий отдаёт самому себе и Создателю духовный отчёт за все свои поступки, слова и мысли за ушедший год. Он принимает решения, как исправить недостатки и проступки, как вернуться к Богу.

(из материалов Википедии).

ИСТОЧНИК KP.RU