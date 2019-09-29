2019-09-29T23:22:31+03:00
Общество

Томский губернатор поздравил евреев с новым годом

Празднование Рош ха-Шана началось 29 сентября и продлится до вечера 1 октября
Татьяна Щукина
Поделиться:
Рош ха-Шана – один из главных еврейских праздников в году. Фото: Владимир АстапковичРош ха-Шана – один из главных еврейских праздников в году. Фото: Владимир АстапковичФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Глава Томской области Сергей Жвачкин направил поздравление местной еврейской общине и еврейской национально-культурной автономии с праздником Рош ха-Шана (еврейского нового года), который принято отмечать два дня.

начинают отмечать сегодня, 29 сентября.

В поздравлении Жвачкин отметил, что томские еврейские организации вносят большой вклад в сохранение мира и согласия.

«На многонациональной томской земле вы ведете диалог со всеми традиционными конфессиями, из года в год реализуете многие благотворительные, просветительские, образовательные проекты и инициативы», – подчеркнул губернатор, пожелав евреям счастливого нового года, больших побед и благополучия в семьях.

Справка:

В дни Рош ха-Шана, учит еврейская традиция, на небесах выносится решение: кому — жить, а кому — умереть. Молитвенные службы в эти дни должны повлиять на решение Творца. В богослужении на этот праздник преобладают мотивы самоанализа и покаяния. Тем не менее, искренняя вера в то, что Господь желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник.

В эти дни верующий отдаёт самому себе и Создателю духовный отчёт за все свои поступки, слова и мысли за ушедший год. Он принимает решения, как исправить недостатки и проступки, как вернуться к Богу.

(из материалов Википедии).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский ИП выплатил задолженность по налогам под угрозой ареста автопарка
Пьяный водитель «Тойоты» без прав задержан на трассе Томск-Каргала
Тело мужчины найдено в коллекторе после ночного пожара в Томске
«Горячая линия» по гриппу и ОРВИ начала работать в Томской области
Томичи увидят Шоу «Мама Russia» про Кузбасс на этих выходных
Житель Томской области взял 230 тысяч рублей за пластиковые окна и скрылся
17-летний парень попал в больницу в тяжелом состоянии после ДТП под Томском
Томский НИИ микрохирургии отмечает 25-летие
Томичу разбили машину на 180 тысяч рублей
Лишь 59,8% вечерних рейсов выполняют томские маршрутки
Житель Томской области убил соседа за то, что тот оскорбил девушку
В Томске 3% воспитателей – мужчины
Томские приставы арестовали маршрутный автобус на конечной остановке
В Томской области теплоход сел на мель и чуть не затонул
Праздник «Дворняги-ШОУ» пройдет в Михайловской роще в Томске
Общегородской субботник состоится в Томске 28 сентября
Многодетные томские семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
В Томской области бухгалтер проговорилась, что купила свой диплом на рынке
Сегодня в Томской области выпал первый снег
Новая детская площадка появилась на набережной Томи
В Томской области открывается второй виртуальный концертный зал
Томский Госжилнадзор лишил «УК «Стройсоюз» 35% жилого фонда
В Томске можно арендовать пешеходный переход по сходной цене
В томском ОПЦ родился «Малыш-2019»
Томская область ввела еще один участок автодороги Томск – Каргала – Колпашево
В Томске самые дефицитные специалисты – врачи и повара
Томский бизнесмен заплатил более 1 миллиона рублей налогов
Председатель гаражного кооператива в Томской области присвоил себе все собранные деньги