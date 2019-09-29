Томский ИП выплатил задолженность по налогам под угрозой ареста автопарка

29 Сент. 22:56 2019-09-29T22:56:32+03:00

Мужчина пояснил свою оперативность тем, что машины ему нужны для работы

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Судебные приставы из Томска нашли «ахиллесову пяту» одного из должников, накопившего 200 тысяч рублей задолженности по налогам. Результатом работы с гражданином стало то, что тот изыскал требуемую сумму за считанные дни.

«Сотрудники отдела судебных приставов по Томскому району вынесли запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД с грузовым и легковым транспортом в количестве 12 единиц», — сообщила детали делового подхода к должнику пресс-служба управления ФССП по Томской области.

Данная мера оказалась действенной, поскольку предприниматель занимается транспортировкой щебня в Новосибирске. Угроза лишиться имущества заставила мужчину в срочном порядке оплатить всю сумму долга перед государством.

ИСТОЧНИК KP.RU