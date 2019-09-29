Пьяный водитель «Тойоты» без прав задержан на трассе Томск-Каргала

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-29T16:01:11+03:00

На месте происшествия. Фото: УМВД по ТО

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Погоню за нарушителем были вынуждены устроить сотрудники ДПС в воскресенье на автодороге Томск-Карагала-Колпашево. И внимание обратил на себя водитель на автомобиль Toyota Estima, который двигался со стороны областного центра в сторону села Мельниково.

«Он совершал обгон транспортных средств в неположенном месте, выезжая на полосу встречного движения. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, подаваемые с помощью сигнального громкоговорящего устройства, водитель не реагировал, создавая опасность для других участников дорожного движения», - сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Гражданина удалось блокировать на 49-м километре трассы. За рулем иномарки оказался 29-летний мужчина в состоянии опьянения и без документов на авто.

Нетрезвому водителю придется ответить перед законом за нарушение нескольких статей КоАП РФ. Ему грозит штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU