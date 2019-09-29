Тело мужчины найдено в коллекторе после ночного пожара в Томске

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-29T15:39:51+03:00

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В ночь на 28-е сентября в Томске произошел пожар в одном из тепловых коллекторов, расположенных в микрорайоне Черемошники. Сообщение о возгорании бетонного коллектора на ул. Героев Чубаровцев поступило на пульт пожарной службы в 00:56 часов. К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 6 человек. С огнем удалось справиться в течение получаса.

«Пожарными при тушении было обнаружено тело человека», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. В ведомстве уточнили, что личность погибшего в настоящее время устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU