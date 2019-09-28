2019-09-28T14:57:05+03:00
Здоровье

«Горячая линия» по гриппу и ОРВИ начала работать в Томской области

Жители региона могут получить информацию, как защитить себя в периоды роста заболеваемости
Татьяна Щукина
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Специалисты ответят на вопросы об основных мерах профилактики сезонных заболеванийСпециалисты ответят на вопросы об основных мерах профилактики сезонных заболеванийФото: "КП" Архив
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Роспотребнадзор объявил о начале работы Всероссийской горячей линии по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

«Специалисты ответят на вопросы об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах индивидуальной защиты в период подъема заболеваемости, предложат рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции в эпидемический сезон, где получить прививку и кто прививается бесплатно», - пояснила пресс-служба администрации Томской области.

Консультации специалистов жители региона могут получить по единому телефону 8 800 555 4943 в режиме рабочего времени.

Отметим, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, с 16 по 22 сентября увеличилось количество заболевших ОРВИ, в частности, по сравнению с предыдущей неделей прирост заболеваемости составил 15,6% - по Томской области, 25% - по г. Томску. В целом уровни заболеваемости ОРВИ ниже эпидемических порогов.

Циркулируют только вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, адено- и риновирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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