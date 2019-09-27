Томичи увидят Шоу «Мама Russia» про Кузбасс на этих выходных

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-27T13:23:25+03:00

Уже в эту субботу, 28 сентября, новый выпуск покажет приключения известной актрисы Лукерьи Ильяшенко и телеведущего Владимира Маркони

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Лукерья и Владимир окажутся в дебрях южной части Кемеровской области. Съёмки завершились минувшим летом.

Мы поговорили с ребятами о том, оправдались ли их ожидания, насколько сложно было выживать в дебрях Кузбасса, что их поразило и к чему они не были готовы.

- Знали ли вы, что вас ожидает на съемках проекта?

Лукерья: «Меня обманули. Меня пригласили стать ведущей в нашем шоу, обещали гостиницу пять звезд, SPA-процедуры и мишленовские рестораны. Я, конечно, согласилась. Но, накануне вылета, мне позвонил редактор и спросил, что я боюсь? Диких животных, насекомых, высоты, темноты и т.д. Я спросила, почему вы спрашиваете? Мне ответили, что это реалити-шоу про выживание. Но я ни разу не жалею об этой поездке, это было очень круто. Эта поездка сделала из меня человека».

Владимир: «Я когда получил такое приглашение, с большим интересом посмотрел, но как часто бывает в телевизионном процессе, менялись даты, у меня появлялась занятость,

которой я не мог никак пожертвовать но, в конце концов мы смогли каким-то образом всё преодолеть и, к счастью, путешествие сложилось. Я этому очень рад».

- Где происходила первая съемка? С чего началось путешествие?

Владимир: «Первое, что я увидел, это аэропорт Новокузнецка. Мы вышли в 5 часов утра, дымка красивая, симпатичная. Нас посадили в машину и повезли в Шерегеш. И когда мы оказались в гостинице, подумали всё хорошо, интернет есть, всё комфортно. Но через несколько часов, когда мы уже проснулись, мы начали действовать, и начался съемочный процесс…»

Вы выбирали сами куда поедите?

Лукерья: «Нет, нет, нет. Нас поставили перед фактом. Мы не могли выбрать».

-Вы имели представление о месте, знали маршрут путешествия?

Лукерья: «Я очень требовала, чтобы мне сказали, где я буду и как я буду. Чтобы максимально подготовиться, но мне по сути ничего не выдали. Всё были абстрактные названия, мы будем сплавляться по реке, ночевка в палатке, конкретики не было».

Владимир: «Я специально просил, чтобы я даже не знал куда лечу. Я сказал, что если это уже реалити, то всё для меня должно быть максимально сюрпризом».

-Из вещей для комфорта, что вы с собой взяли?

Владимир: «Я взял с собой кепи, и компактный рюкзак».

Лукерья: «Честно, Володя выглядел так, как будто он пошел гулять на патриаршие пруды в Москве. У него были какие-то ботиночки, шляпка, что-то такое. А я поехала в специальный магазин «Форсаж», купила там американскую военную форму, купила шапку шлем, взяла с собой термостельки. Еще у меня с собой было средство от загара, ну и тоже рюкзак. В этом обмундировании я проходила все 5 дней».

-Что самое экстремальное? Когда было страшно?

Лукерья: «Для меня было страшно, когда нас оставили на полуострове. С нами остались только оператор и звуковик и больше никого. И тут я поняла, что всё на шоу настоящее. Когда нас там высадили, сработала психика, не захотелось поднимать скандал, захотелось выжить в этой ситуации, захотелось пойти собирать палатку, развести костер, появился очень приятный азарт».

-У вас был опыт выживания в дикой природе?

Лукерья: «Нет, у меня даже дачи нет. Я не знаю, что такое копать грядки, я никогда не ходила собирать грибы. В этом плане я такая «парниковая».

Владимир: «Я был в турпоходе в спортивном лагере в 11 лет. И с того момента вообще не тянула на природу, вообще. Я на дачу езжу без энтузиазма и без любви. Я из дома стараюсь не выходить».

Какие местные жители? Были ли такие, кто не понимал русского языка?

-Что пробовали из национальной кухни?

Лукерья: «Из национального была только бобровая струя и кровь марала. Ни первое, ни второе невозможно есть, ты только слышишь запах, тебе не хочется. В общем, мы ели тушёнку, картошку и хлеб. Мы готовили всё сами на костре».

-Расскажите, как вам работать в паре?

Лукерья: «Главное было хотя бы не поколотить друг друга. Но сделать это было непросто – Владимир был абсолютно невыносим! И самое неприятное в нем было то, что все эти дни он шутил вообще без остановки!»

«Мама Russia» – новое приключенческое шоу от ТВ-3. В нем нет постоянных ведущих, а в каждом выпуске – новая пара звездных участников. Они впервые встречаются друг с другом, чтобы провести пять дней вдали от цивилизации и по итогам программы стать близкими друзьями – или никогда не встретиться больше...

Как признались звезда фильма «Аванпост» и сериала «Сладкая жизнь» Лукерья Ильяшенко и шоумен Владимир Маркони, они на всю жизнь запомнят поездку в Кузбасс и участие в шоу «Мама Russia».

Не пропустите шоу «Мама Russia» каждую субботу на ТВ-3 в 16:00.

фото: ТНТ

фото: ТНТ

ИСТОЧНИК KP.RU