17-летний парень попал в больницу в тяжелом состоянии после ДТП под Томском

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-27T10:37:08+03:00

фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

Авария произошла в 4 утра на загородной трассе

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Сегодня, 27 сентября, около 4:35 по местному времени на 41-м километре автодороги Мельниково-Кожевниково-Изовка произошло ДТП.

По предварительной информации, неизвестный пока водитель «Пятерки» (автомобиля ВАЗ-21053) не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. При этом, его несовершеннолетний пассажир пострадал. Парня доставили в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются. Требуется помощь очевидцев. Информацию о данном происшествии можно предоставить по телефонам: 8(38244)2-17-43, 8(38244)2-11-98, 8(3822)66-44-22, 8(3822)66-44-24.

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU