Томский НИИ микрохирургии отмечает 25-летие
Научно-исследовательский институт микрохирургии был основан в Томске в 1994 году. Его организатором стал заслуженный врач РФ, профессор Владимир Байтингер. До сих пор это единственный профильный НИИ в России и странах СНГ.
Врачи Института микрохирургии являются действительными членами Российского общества пластических, эстетических и реконструктивных хирургов. Каждый из них обладает необходимыми допусками, а также имеет ученую степень в области медицинских наук. За год специалисты НИИ выполняют более тысячи пластических и реконструктивных операций. Помимо лечебного направления, институт активно развивает образовательную, издательскую и научную деятельность. С 2000 года Томский НИИ микрохирургии стал одним из крупнейших центров хирургии врожденных пороков лица. Учреждение известно своей благотворительной деятельностью: в ходе миссии «Улыбнись» помощь здесь получили сотни детей с пороками развития лица и конечностей из разных регионов страны.
28-29 октября в Томске пройдет первый микрохирургический саммит Сибири, приуроченный к 25-летию создания НИИ микрохирургии. В его программе научная конференция с участием спикеров из России, Японии, Германии, Румынии, выставка оборудования и новых технологий в области реконструктивной микрохирургии, показательные операции, обучающий курс по микрохирургии от Колумбийского университета (США).
28-29 октября в Томске пройдет первый микрохирургический саммит Сибири,Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU
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