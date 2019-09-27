Томский НИИ микрохирургии отмечает 25-летие

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-27T10:16:17+03:00

С 2000 года Томский НИИ микрохирургии стал одним из крупнейших центров хирургии врожденных пороков лица. Фото: из открытых источников

Во всем мире существует только семь подобных учреждений

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Научно-исследовательский институт микрохирургии был основан в Томске в 1994 году. Его организатором стал заслуженный врач РФ, профессор Владимир Байтингер. До сих пор это единственный профильный НИИ в России и странах СНГ.

Врачи Института микрохирургии являются действительными членами Российского общества пластических, эстетических и реконструктивных хирургов. Каждый из них обладает необходимыми допусками, а также имеет ученую степень в области медицинских наук. За год специалисты НИИ выполняют более тысячи пластических и реконструктивных операций. Помимо лечебного направления, институт активно развивает образовательную, издательскую и научную деятельность. С 2000 года Томский НИИ микрохирургии стал одним из крупнейших центров хирургии врожденных пороков лица. Учреждение известно своей благотворительной деятельностью: в ходе миссии «Улыбнись» помощь здесь получили сотни детей с пороками развития лица и конечностей из разных регионов страны.

28-29 октября в Томске пройдет первый микрохирургический саммит Сибири, приуроченный к 25-летию создания НИИ микрохирургии. В его программе научная конференция с участием спикеров из России, Японии, Германии, Румынии, выставка оборудования и новых технологий в области реконструктивной микрохирургии, показательные операции, обучающий курс по микрохирургии от Колумбийского университета (США).

28-29 октября в Томске пройдет первый микрохирургический саммит Сибири,Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU