2019-09-27T10:16:17+03:00
Здоровье

Томский НИИ микрохирургии отмечает 25-летие

Во всем мире существует только семь подобных учреждений
Антонина Ленская
Поделиться:
С 2000 года Томский НИИ микрохирургии стал одним из крупнейших центров хирургии врожденных пороков лица.С 2000 года Томский НИИ микрохирургии стал одним из крупнейших центров хирургии врожденных пороков лица.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Научно-исследовательский институт микрохирургии был основан в Томске в 1994 году. Его организатором стал заслуженный врач РФ, профессор Владимир Байтингер. До сих пор это единственный профильный НИИ в России и странах СНГ.

Врачи Института микрохирургии являются действительными членами Российского общества пластических, эстетических и реконструктивных хирургов. Каждый из них обладает необходимыми допусками, а также имеет ученую степень в области медицинских наук. За год специалисты НИИ выполняют более тысячи пластических и реконструктивных операций. Помимо лечебного направления, институт активно развивает образовательную, издательскую и научную деятельность. С 2000 года Томский НИИ микрохирургии стал одним из крупнейших центров хирургии врожденных пороков лица. Учреждение известно своей благотворительной деятельностью: в ходе миссии «Улыбнись» помощь здесь получили сотни детей с пороками развития лица и конечностей из разных регионов страны.

28-29 октября в Томске пройдет первый микрохирургический саммит Сибири, приуроченный к 25-летию создания НИИ микрохирургии. В его программе научная конференция с участием спикеров из России, Японии, Германии, Румынии, выставка оборудования и новых технологий в области реконструктивной микрохирургии, показательные операции, обучающий курс по микрохирургии от Колумбийского университета (США).

28-29 октября в Томске пройдет первый микрохирургический саммит Сибири, Фото: из открытых источников

28-29 октября в Томске пройдет первый микрохирургический саммит Сибири,Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спецпроект "Формула добра" Томск»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17-летний парень попал в больницу в тяжелом состоянии после ДТП под Томском
Томичу разбили машину на 180 тысяч рублей
Лишь 59,8% вечерних рейсов выполняют томские маршрутки
Житель Томской области убил соседа за то, что тот оскорбил девушку
В Томске 3% воспитателей – мужчины
Томские приставы арестовали маршрутный автобус на конечной остановке
В Томской области теплоход сел на мель и чуть не затонул
Праздник «Дворняги-ШОУ» пройдет в Михайловской роще в Томске
Общегородской субботник состоится в Томске 28 сентября
Многодетные томские семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
В Томской области бухгалтер проговорилась, что купила свой диплом на рынке
Сегодня в Томской области выпал первый снег
Новая детская площадка появилась на набережной Томи
В Томской области открывается второй виртуальный концертный зал
Томский Госжилнадзор лишил «УК «Стройсоюз» 35% жилого фонда
В Томске можно арендовать пешеходный переход по сходной цене
В томском ОПЦ родился «Малыш-2019»
Томская область ввела еще один участок автодороги Томск – Каргала – Колпашево
В Томске самые дефицитные специалисты – врачи и повара
Томский бизнесмен заплатил более 1 миллиона рублей налогов
Председатель гаражного кооператива в Томской области присвоил себе все собранные деньги