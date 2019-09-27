Томичу разбили машину на 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-27T10:09:37+03:00

фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

Житель села выбил стекла, фары и прошелся по корпусу автомобиля

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Ленинского района города поступило заявление от местного жителя о повреждении его автомобиля.

Как сообщили в УМВД по Томской области, подозреваемым оказался житель Томской области, 1999 года рождения.

По предварительным данным, в апреле 2019 года парень умышленно повредил автомобиль. Он выбил стекла левой передней и задней двери, стекло багажника, стекло задней левой боковины, правую переднюю фару и нанес другие повреждения. Ущерб составил более 180 тысяч рублей.

Отделом дознания возбудил уголовное дело по статье 167 УК РФ «Повреждение имущества». Парню грозит до двух лет лишения свободы.

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU