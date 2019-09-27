2019-09-27T10:09:37+03:00
Происшествия

Томичу разбили машину на 180 тысяч рублей

Житель села выбил стекла, фары и прошелся по корпусу автомобиля
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В дежурную часть Ленинского района города поступило заявление от местного жителя о повреждении его автомобиля.

Как сообщили в УМВД по Томской области, подозреваемым оказался житель Томской области, 1999 года рождения.

По предварительным данным, в апреле 2019 года парень умышленно повредил автомобиль. Он выбил стекла левой передней и задней двери, стекло багажника, стекло задней левой боковины, правую переднюю фару и нанес другие повреждения. Ущерб составил более 180 тысяч рублей.

Отделом дознания возбудил уголовное дело по статье 167 УК РФ «Повреждение имущества». Парню грозит до двух лет лишения свободы.

фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17-летний парень попал в больницу в тяжелом состоянии после ДТП под Томском
Томский НИИ микрохирургии отмечает 25-летие
Лишь 59,8% вечерних рейсов выполняют томские маршрутки
Житель Томской области убил соседа за то, что тот оскорбил девушку
В Томске 3% воспитателей – мужчины
Томские приставы арестовали маршрутный автобус на конечной остановке
В Томской области теплоход сел на мель и чуть не затонул
Праздник «Дворняги-ШОУ» пройдет в Михайловской роще в Томске
Общегородской субботник состоится в Томске 28 сентября
Многодетные томские семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
В Томской области бухгалтер проговорилась, что купила свой диплом на рынке
Сегодня в Томской области выпал первый снег
Новая детская площадка появилась на набережной Томи
В Томской области открывается второй виртуальный концертный зал
Томский Госжилнадзор лишил «УК «Стройсоюз» 35% жилого фонда
В Томске можно арендовать пешеходный переход по сходной цене
В томском ОПЦ родился «Малыш-2019»
Томская область ввела еще один участок автодороги Томск – Каргала – Колпашево
В Томске самые дефицитные специалисты – врачи и повара
Томский бизнесмен заплатил более 1 миллиона рублей налогов
Председатель гаражного кооператива в Томской области присвоил себе все собранные деньги