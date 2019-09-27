Томичу разбили машину на 180 тысяч рублей
В дежурную часть Ленинского района города поступило заявление от местного жителя о повреждении его автомобиля.
Как сообщили в УМВД по Томской области, подозреваемым оказался житель Томской области, 1999 года рождения.
По предварительным данным, в апреле 2019 года парень умышленно повредил автомобиль. Он выбил стекла левой передней и задней двери, стекло багажника, стекло задней левой боковины, правую переднюю фару и нанес другие повреждения. Ущерб составил более 180 тысяч рублей.
Отделом дознания возбудил уголовное дело по статье 167 УК РФ «Повреждение имущества». Парню грозит до двух лет лишения свободы.
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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