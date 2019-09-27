Лишь 59,8% вечерних рейсов выполняют томские маршрутки

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-27T09:14:31+03:00

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На прошедшем заседании комитета городского хозяйства Думы города Томска депутаты рассматривали вопрос о результатах введения в городе вечернего тарифа.

Напомним, что для того, чтобы стимулировать перевозчиков выполнять вечерние рейсы, с 1 июля 2019 года в Томске был введен вечерний тариф. Стоимость его составила 25 рублей с 21 часа по усмотрению перевозчиков.

По результатам мониторинга навигационных данных с 1 июля по 1 сентября оказалось, что вечерний тариф введен только на двух маршрутах: №№36, 37, что вносит путаницу среди пассажиров. Кроме этого, не отработана схема взимания платы «на входе» или «на выходе». «Актуально это для пассажиров, которые входят в автобус до 21 часа, а выходят после начала действия вечернего тарифа. Дополнительный негатив вызывает отсутствие в салонах автобусов объявлений о действии вечернего тарифа», - говорится на сайте городской Думы.

Также на заседании было озвучено, что по новым муниципальным контрактам, которые начнут действовать с 1 января, за несоблюдение графиков и интервалов движения будут введены штрафные санкции для перевозчиков.

- То, что только два маршрута применяют вечерний тариф, говорит о том, что он, скорее всего, не так актуален для перевозчиков. Считаем, к декабрю необходимо определиться, нужен ли он вообще вечерний тариф. А если нужен, то вводить его на всех маршрутах, - прокомментировал председатель комитета городского хозяйства Думы Максим Резников.

Добавим, что с 1 января в новых контрактах заложены штрафные санкции. Они коснутся нерадивых перевозчиков, которые не будут выходить в рейсы по вечерам.

ИСТОЧНИК KP.RU