Житель Томской области убил соседа за то, что тот оскорбил девушку

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-27T08:42:29+03:00

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В суд направлено уголовное дело жителя села Бакчар, которого обвиняют в убийстве знакомого. Как сообщили в Следственном комитете по Томской области, завершено расследование по обвинению 61-летнего сельчанина в совершении преступления по статье 105 УК РФ (убийство).

Вечером, 18 июля, 2019 года обвиняемый находился дома у своей бывшей супруги в селе Бакчар Томской области. В это время в доме была ее дочь, а также пришел сосед. Мужчина выпил спиртного и в ходе ссоры с соседом, к которому неприязненно относился, нанес ему один удар ножом в область шеи. От раны потерпевший скончался на месте происшествия. Поводом такой агрессии послужило высказывание соседа оскорбительных выражений в адрес дочери бывшей супруги.

Обвиняемый в ходе следствия признал свою вину полностью. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU